شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على حصيلة الهجوم الصاروخي الحوثي على معسكر العز في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا محافظ الجوف أمين العكيمي من قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) في حين قُتل وأصيب 6 من ضباط قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وذكرت مصادر محلية لـ"المشهد الخليجي" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت صاروخاً باليستياً استهدفت اجتماعاً عسكرياً في معسكر "العز" بمنطقة اليتمة شمال محافظة الجوف.

وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة ضباط قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين بينهم رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي، فضلاً عن الشيخ الباشا بن حزام، والشيخ عايض العطية، لافتة إلى أن محافظ الجوف أمين العكيمي أصيب إصابة طفيفة.

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وقال مدير عام مكتب الاعلام في محافظة الجوف أن الشيخ القبلي والقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف، العقيد عسكر عوفان قتل إثر القصف.

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف، ربيع القرشي أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت صاروخاً باليستياً على منطقة اليتمة التابعة لمديرية خب والشعف، نافياً أن يكون الاستهداف ناجم عن غارة لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية في 1 مارس اسقاط مديرية الحزم مركز محافظة الجوف بعد معارك مع القوات الحكومية.