شكرا لبحثكم عن خبر مكالمة نادرة بين وزيري خارجية الإمارات وإيران ... وهذا ما دار فيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجرى وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا نادرا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، دعا فيه إلى العمل المشترك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش الوزيران في الاتصال الهاتفي النادر بين المسؤولين "التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد".

وقدّم المسؤول الإماراتي "تعازيه إلى الشعب الإيراني بضحايا هذا الوباء العالمي"، مؤكّدا أن "دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي هذه المحنة".

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وأشار إلى "العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين الجارين"، مشدّدا على "أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود من أجل التغلب على مثل هذه التحديات العالمية".

وخفّضت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إيران عقب الهجوم على السفارة السعودية، فيما قطعت الرياض علاقاتها بشكل كامل مع طهران.

وتسبّب الوباء بوفاة أكثر من 700 شخص في إيران، وأصاب أكثر من 800 شخص في دول الخليج بينها الإمارات التي سجلت أكثر من 80 إصابة من دون تسجيل وفيات.

ومعظم المصابين في دول الخليج أتوا من إيران حيث كانوا يزورون مقامات دينية شيعية.