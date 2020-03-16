شكرا لبحثكم عن خبر أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الأثنين 16 مارس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الاثنين في العاصمة عدن : الدولار الامريكي: شراء : 657 Advertisements بيع : 662 الريال السعودي: شراء : 173 بيع : 174

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