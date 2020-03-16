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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الأثنين 16 مارس

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يزيد بن سلمان - شبوة - اسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الاثنين في العاصمة عدن :

الدولار الامريكي:

شراء :  657

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بيع  :   662

 الريال السعودي:

شراء :  173

بيع :   174

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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