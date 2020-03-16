أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 وهي كالتالي :

ناشط حضرمي لــ"الخليج 365": محافظ حضرموت من أفضل القادة العسكريين ويتمتع بسيرة حسنة https://www.elyamnelaraby.com/466917 بن بريك يهيب بالسعودية والتحالف الدولي مساندة الجنوب لتطهير شبوة وأبين من القاعدة https://www.elyamnelaraby.com/466918/ التحالف العربي ينفي مجدداً المزاعم التي أثيرت بشأن مطار عدن الدولي https://www.elyamnelaraby.com/466919/ مقتل وإصابة 6 ضباط كبار بقصف صاروخي حوثي بالجوف ونجاة المحافظ https://www.elyamnelaraby.com/466920/ Advertisements قوات الجيش تقصف مواقع وتعزيزات حوثية في نهم بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/466928 إستشهاد جنديان من الحزام الأمني في كمين للقاعدة بأبين https://www.elyamnelaraby.com/466946/ الأوقاف في عدن تدعو خطباء المساجد للتوعية من الأوبئة https://www.elyamnelaraby.com/466954/ المقاومة الجنوبية تغلق مطار عدن الدولي https://www.elyamnelaraby.com/466965/ تشييع جثمان أسعد القردعي الخوداني في المخا https://www.elyamnelaraby.com/466969/

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