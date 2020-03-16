تشييع جثمان أسعد القردعي الخوداني في المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

شيع في موكب جنائزي مهيب بمدينة المخا في الساحل الغربي، اليوم الاثنين 16 مارس/آذار 2020م، جثمان شهيد حراس الجمهورية أسعد القردعي صالح الخوداني، والذي ارتقى في نقطة سيتي ماكس بمدينة الحديدة.



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وشهد التشييع والجنازة والدفن عدد كبير من القادة والضباط والمقاتلين في صفوف المقاومة الوطنية والقوات المشتركة ورفاق وزملاء الشهيد وذويه، يتقدمهم قائد اللواء الثالث حراس، وعم الشهيد أسعد والد الشهيد مصطفى، كامل الخوداني.

وشاركت كوكبة من أبطال المقاومة الوطنية حراس الجمهورية في الجنازة ووداع الشهيد تحية وتخليداً عقب الصلاة على الجثمان المسجى وحمله حتى ووري الثرى إلى جوار رفقائه السابقين في مقبرة شهداء المقاومة الوطنية بمدينة المخا.

واستشهد أسعد الخوداني، ابن عم الشهيد مصطفى الخوداني، في نقطة ماكس بمدينة الحديدة، وكان قائد الفصيل والموقع، وهو شاب في الثالثة والعشرين من عمره، وجسد مثال البطولة والجسارة والتضحية والفداء في مواجهة مليشيات الكهنوت والغدر والإرهاب الحوثية، ذراع إيران في اليمن.