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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط قتلى وجرحى مدنين بـقصف صاروخي حوثي شمالي الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سقط قتلى وجرحى مدنيون، في وقت مبكر اليوم الاثنين، بهجوم صاروخي للحوثيين على مناطق سكنية بمحافظة الجوف شمالي اليمن.
وذكر الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة، ربيع القرشي، أن جماعة الحوثي المسلحة استهدفت المواطنين بمنطقة "اليتمة" بصاروخ باليستي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى مدنيين.
ونفى ناطق "السادسة" صحة الانباء المتداولة أن القصف وقع نتيجة ضربة خاطئة لطيران التحالف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الاستهداف الممنهج من قبل الحوثيين يأتي جراء الضربات والهزائم التي يتلقونها على يد أبطال الجيش الوطني، وقبائل دهم بمنطقة اليتمة. حسب قوله.
وكانت منطقة "اليتمة" الحدودية مع السعودية قد شهدت، خلال الأيام القليلة الماضية، اشتباكات عنيفة بين المسلحين الحوثيين وقوات الجيش اليمني، أدت إلى سقوط المنطقة بيد الحوثيين في بداية المعارك قبل أن تتمكن بعد ذلك القوات الحكومية من استعادتها.
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