المقاومة الجنوبية تغلق مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أغلقت المقاومة الجنوبية بقيادة أبوهمام اليافعي، مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية، اليوم الإثنين، بسبب فيروس كوروناالمستجد .



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وقال بيان صادر عن العلاقات العامة في المطار، فإن المقاومة الجنوبية بقيادة ابو همام اليافعي اوقفت رحلات مطار عدن الدولي بسبب فيروس كورونا.

وجاء هذا البيان، بعد زيارة قام بها أفراد من المقاومة المطار صباح اليوم وقاموا بايقاف الرحلات.

وكانت الحكومة تعتزم تعليق الرحلات الجوية من و إلى جميع المطارات اليمنية، ولمدة اسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء القادم الموافق ١٨ مارس الجاري، حتى يتم تعزيز الإجراءات والتجهيزات اللازمة للرصد والمراقبة بالتنسيق بين وزارة الصحة و الجهات المختصة والسلطات المحلية، ويستثنى من ذلك الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الاغاثية، واستمرار تطبيق الإجراءات المشددة الخاصة بالفحص والحجر الصحي إن لزم الأمر.