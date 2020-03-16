قتلى وجرحى إثر قصف صاروخي حوثي في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أفاد مسؤول عسكري يمني، الاثنين، بأن قتلى وجرحى مدنيين، سقطوا جراء صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على محافظة الجوف، شمالي البلاد.



وقال المتحدث باسم قوات الجيش في محافظة الجوف ربيع القرشي، عبر حسابه على ”تويتر“، إن ”ميليشيات الحوثي استهدفت المواطنين بمنطقة اليتمة في محافظة الجوف بصاروخ باليسيتي“، مضيفا أن ”شهداء وجرحى سقطوا جراء هذا القصف الصاروخي“.

Advertisements

ونفى القرشي صحة الأخبار التي تشير إلى ”ضربة خاطئة لطيران التحالف“ العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ولفت المتحدث العسكري اليمني إلى أن ”هذا الاستهداف الممنهج من قبل تلك الميليشيات يأتي جراء الضربات والهزائم التي تلقتها على أيادي الجيش الوطني وقبائل دهم بمنطقة اليتمة“.

وتشهد محافظة الجوف معارك واسعة بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي، ورغم سيطرة الميليشيات على مدينة الحزم عاصمة المحافظة مطلع الشهر الجاري، إلا أن الجيش اليمني أعلن قبل أيام أن قواته ”تسيطر على 75%“ من مساحة الجوف“.