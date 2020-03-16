الأوقاف في عدن تدعو خطباء المساجد للتوعية من الأوبئة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 عدن - الخليج 365 دعت إدارة مكتب الأوقاف والإرشاد لعدن أئمة وخطباء مساجد عدن للتوعية الصحية السليمة من الأوبئة والأمراض المنتشرة.

Advertisements وتزامنت هذه الدعوة مع انتشار الأمراض والفيروسات الخطيرة مؤخرا ، وبالذات مرض كورونا. ونصت الدعوة في مضمونها الأساسي لدعوة الناس للرجوع إلى ربهم وإتمام الصلوات الخمس والتقرب الى الله بالأعمال الصالحة والتضرع إليه بالدعاء ، وذلك لا سبيل غير الله وحث الناس بالاخذ بالأسباب المشروعة والوقاية من الأمراض والأوبئة من نظافة ونحوها من الوسائل.

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