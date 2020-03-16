تقرير أمريكي: مليشيات الحوثي استخدمت أسرى ومختطفين كدروع بشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال تقرير للخارجية الأمريكية، إن مليشيات الحوثي استخدمت الأسرى والمعتقلين كدروع بشرية في المخيمات العسكرية ومستودعات الذخيرة.



وأضاف التقرير أن الحوثيين هددوا ضايقوا وابتزوا أقارب المعتقلين المختفين الذين كانوا يبحثون عن أماكن أحبائهم.

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وتابع التقرير: في أبريل 2019 قتل 15 طفلاً وأصيب أكثر من 100 مدني عندما انفجر مستودع أسلحة يسيطر عليه الحوثيون في حي سعوان المأهول بالسكان في صنعاء.

وأكد التقرير أنه ومنذ عام 2015 قدمت إيران مئات الملايين من الدولارات لدعم الحوثيين بالاضافة للأسلحة التي فاقمت وأطالت الصراع