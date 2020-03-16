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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستشهاد جنديان من الحزام الأمني في كمين للقاعدة بأبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
إستشهد جنديان في كمين نصبته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة للحزام الأمني في محافظة أبين .
وقالت إدارة التوجيه المعنوي في الحزام الأمني أن جنديين من أفراد الحزام الأمني استشهدا أثر كمين لعناصر تنظيم القاعدة في مدينة لودر مساء أمس الأحد.
والشهيدان هما الجنديين على سيود و عبدالله غرامه
وبهذا الصدد، أهاب نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، بالمملكة العربية السعودية، والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بمساندة الجنوبيين لتطهير شبوة وأبين من عناصر تنظيم القاعدة .
وأكد بن بريك في تغريدة له بتويتر، انتشار مجرمي القاعدة في شبوة وأبين وبرعاية حزب الإصلاح مستخدمين غطاء الشرعية واستهدافهم لرجال الحزام الأمني والنخبة .. لافتاً إلى أن العالم كله يرى تمدد القاعدة وعملياته الإرهابية بعد دحرهم.
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