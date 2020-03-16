الإرياني: الحكومة تتابع باهتمام حالة راكبة يمنية اشتبهت السلطات المصريبة بإصابتها بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصحة تتابع باهتمام بالغ حالة الراكبة اليمنية التي وصلت أمس الأحد مطار القاهرة واشتبهت السلطات المصرية بإصابتها بفيروس كورونا الجديد بسبب ارتفاع درجة حرارتها رغم انه لم تظهر عليها اي أعراض أخرى.



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وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: يتابع الملحق الطبي بسفارتنا في القاهرة، حالتها وسنعلن عن نتائج التحاليل التي أجريت لها من قبل السلطات المصرية المختصة.

وتابع: سنطلع الرأي العام اولا بأول على النتائج التي توصلت إليها التحليلات لهذه الحالة واي حالات أخرى قد تظهر داخل البلد او خارجه فيما يتعلق بالجائحة العالمية كورونا