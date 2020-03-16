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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميليشيات تستهدف اليتمة في الجوف بصاروخ باليستي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
إستهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، منطقة اليتمة في الجوف بصاروخ باليستي، حسبما افاد ربيع القرشي، المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة على حسابه في تويتر .
وقال القرشي "مليشيات الحوثي تستهدف المواطنين بمنطقة ليتمه بصاروخ بالستي وسقوط شهداءوجرحى مدنيين" .. مؤكدأً أنه لا صحة للاخبار التي تشير إلى ضربة خاطئة لطيران التحالف .
واضاف "ويأتي هذا الاستهداف الممنهج من قبل تلك المليشيات جراءالضربات والهزائم التي تلقونها على أيادي ابطال الجيش الوطني وقبائل دهم بمنطقة اليتمة" .
وفي تغريدة أخرى وجه القرشي، رسالة إلى الذين ترتجف قلوبهم من صواريخ الحوثي والخائفين على أنفسهم والمرجفين الذين يتداولون اكاذيب المليشيات، داعياً إياهم التنحي عن الطريق، وقال " فأبطالنا لديهم معنويات وعزائم لاتوصف بالكلام وانما تترجم على أرض الميدان وسنعيد اليمن لأهله وأبنائه بقوت الله وأن غدآ لناظره قريب"
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