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الميليشيات تستهدف اليتمة في الجوف بصاروخ باليستي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الميليشيات تستهدف اليتمة في الجوف بصاروخ باليستي

متابعات_الخليج 365

إستهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، منطقة اليتمة في الجوف بصاروخ باليستي، حسبما افاد ربيع القرشي، المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة على حسابه في تويتر .

 

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وقال القرشي "مليشيات الحوثي تستهدف المواطنين بمنطقة ليتمه بصاروخ بالستي وسقوط شهداءوجرحى مدنيين" .. مؤكدأً أنه  لا صحة للاخبار التي تشير إلى ضربة خاطئة لطيران التحالف .

 

واضاف "ويأتي هذا الاستهداف الممنهج من قبل تلك المليشيات جراءالضربات والهزائم التي تلقونها على أيادي ابطال الجيش الوطني وقبائل دهم بمنطقة اليتمة" .

 

وفي تغريدة أخرى وجه القرشي، رسالة إلى الذين ترتجف قلوبهم من صواريخ الحوثي والخائفين على أنفسهم والمرجفين الذين يتداولون اكاذيب المليشيات، داعياً إياهم التنحي عن الطريق، وقال " فأبطالنا لديهم معنويات وعزائم لاتوصف بالكلام وانما تترجم على أرض الميدان وسنعيد اليمن لأهله وأبنائه بقوت الله وأن غدآ لناظره قريب"  

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