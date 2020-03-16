شكرا لقرائتكم خبر عن لانها ستتحول الى سم قاتل.. تجنب شرب "القهوة بدون سكر".. والسبب الرئيسي لهذا المرض الخطير.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناول القهوة السوداء يشبه روح صاحبها" مزحة متداولة بين محبي القهوة السوداء دون سكر، لكن يبدو أن بعض الدراسات الحالية تؤكد صدقها.

كشف باحثون من جامعة إنسبروك في النمسا في دراسة تم نشرها في مجلة "Appetite" أن محبي القهوة السوداء دون سكر أكثر عرضة للأمراض النفسية.

جديد "الخليج 365"

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أُجريت الدراسة على أكثر من 1000 رجل وامرأة وقدموا تقريرا تفصيليا عن مذاقهم المفضل للقهوة والإجابة على استبيان لتقييم الاعتلال النفسي والنرجسية والسادية والعدوانية وسمات الشخصية الخمسة وهم الانفتاح والضمير والاجتماع والتوافق والاضطراب.

واكتشف الباحثون أن من يفضلون النكهات المرة والقهوة السوداء لديهم ميول سيكوباتية، كما أنها مرتبطة ارتباطا إيجابيا بصفات الشخصية الحاقدة والسادية والاعتلال النفسي.

وأشارت الدراسة إلى بحث سابق يشير إلى أن الذين يفضلون المذاق الحلو يميلون إلى إظهار خصائص شخصية اجتماعية أكثر.