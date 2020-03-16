شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير.. هذا ما عليك القيام به عند إصابتك بأعراض كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إنتشرت حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، و بلغت في العالم بحدود 154 ألف ، وهو ما يستدعي إلمام الجميع بمعلومات حول هذا الفيروس.

وقال الباحثون إن الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بفيروس كورونا، هي الحمى، إذ لاحظوا وجودها بنسبة 99 في المئة من المرضى.

بالإضافة إلى الإعياء والسعال الجاف، وهي أعراض ظهرت على أكثر من نصف المرضى الذين شملتهم الدراسة.

وعانى حوالي ثلث المرضى من آلام في العضلات وصعوبة في التنفس.

وهناك خطوات بسيطة، على الشخص الذي تظهر عليه أعراض كورونا، اتباعها، حتى التأكد من إصابته.



وأول هذه الخطوات، هي البقاء في المنزل، والابتعاد عن الذهاب للعمل أو المدرسة أو الأماكن العامة، كما عليه عدم استقبال أي زوار.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

مصادر طبية "يمنية" تكشف عن 4 أيام "مصيرية" بعد الاصابة بـ"كورونا" تمثل الفرصة الوحيدة للشفاء بـ"استخدام" هذه الطريقة!



ثم الاتصال بالجهات المختصة، مثل المستشفى أو العيادات، أو مصالح الحماية المدنية، وفي الجزائر تم تخصيص الرقم الأخضر، 3030، للحصول، على الارشادات اللازمة بخصوص هذا الفيروس.



بالإضافة إلى عزل الشخص لنفسه عن العامة، وفي حال السكن برفقة أشخاص آخرين، فعلى الشخص الانعزال في غرفة بتهوية جيدة، وإغلاق بابها طول فترة الانعزال.



كما يجب على من تظهر عليه الأعراض استخدام الحمام عند انتهاء الآخرين من استخدامه فقط، وعدم مشاركة المنشفة مع الآخرين.



استعمال مناديل ورقية عند العطس أو السعال، والتخلص منها فور استعمالها.



ويجب الاهتمام بعملية التخلص من النفايات، واستخدام كيسين للنفايات بدلا عن كيس واحد، عند التخلص منها.

