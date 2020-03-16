شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد تعقبه بالطيران المسير.. علي محسن الأحمر يلتقي بممثل المخابرات الأمريكية في شبوة ويحصل على ضوء أخضر لحسم المعركة.. تفاصيل اللقاء والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:59 صباحاً - عاجل : بعد تعقبه بالطيران المسير.. علي محسن الأحمر يلتقي بممثل المخابرات الأمريكية في شبوة ويحصل على ضوء أخضر لحسم المعركة.. تفاصيل اللقاء

كشف مصدر استخباراتي عن لقاء نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بممثل وكالة الاستخباراتية الأمريكية ” سي آي إيه”.

وأكد المصدر لـ”الميدان اليمني” بأن نائب الرئيس غادر لمكان مجهول عقب وصوله لمقر إقامته بمدينة سيئون الثلاثاء المنصرم عقب اجتماعا له التقى من خلاله وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام بن حبريش وقيادة المنطقة العسكرية الأولى واللجنة الأمنية و زيارته لمقر اللواء ٢٣ ميكا بحضرموت.

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الأحمر يلتقي بممثل المخابرات الأمريكية

ولفت المصدر الاستخباراتي بأن الأحمر التقى أحد عناصر جهاز المخابرات الأمريكية المركزية المتواجدة حالياً في محافظة شبوة (شرقي اليمن) وبحث معه جملة من القضايا التي تهم الشأن اليمني مع الأصدقاء الأمريكيين.





وقال المصدر “بأن المعلومات تشير بأن علي محسن الأحمر بحث تطورات الوضع في المحافظات الجنوبية والضغوط الإماراتية الساعية لتقسيم اليمن ومحاولتها تصفية قيادات الدولة ومنهم نائب الرئيس نفسه”.

وأكد على أهمية الدور الكبير للجانب الأمريكي في إفشال مخططها عبر دعمها لميليشيات في عدن وبعض المحافظات الجنوبية مؤكدا على أهمية الإبقاء على الدور السعودي الفاعل للقضاء على تلك الميليشيات واستبدالها بقوات تتبع الحكومة اليمنية لضمان استقرار المحافظات المحررة.

ورحب علي محسن الأحمر بالتعاون مع الأصدقاء في أمريكا للقضاء على الإرهاب في المنطقة ومساندتهم في القضاء على الحوثيين وميليشيات الإمارات في الجنوب بقيادة تضم أحد مصنفي الإرهاب لدى القائمة الأمريكية في إشارة منه لـ”هاني بن بريك” نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك الضغط على ميليشيات الإمارات في المخا وبعض مديريات ساحل محافظة الحديدة للانضمام تحت جناح القوات الحكومية “.

وأضاف المصدر الاستخباراتي في حديثه لـ”الميدان اليمني”، أن “العنصر الاستخباراتي أكد على أهمية التعامل وفقا للمتغيرات الجديدة في المنطقة التي تعد الأكثر اشتعالا من أي منطقة في العالم”.

مبينا حرص الولايات المتحدة على استقرار هذه المنطقة المهمة التي تطل على مضيق باب المندب وأن الاجهزة الأمريكية ستقف بجديدة على ضرورة تفعيل الدور السعودي في عدن على وجه التحديد.

الأحمر يحصل على ضوء أخضر لحسم المعركة

ويصف مراقبون لـ”الميدان اليمني” هذا اللقاء بمثابة الضوء الأمريكي الأخضر للتحالف العربي والشرعية بحسم خياراتهم العسكرية في عدن لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر منذ مطلع نوفمبر الماضي من العام الفائت 2019 م نتيجة عرقلة مليشيات الانتقالي لتنفيذ بنود الاتفاق بإيعاز إماراتي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي قد كلف الفريق الركن علي محسن الأحمر بالترتيب لإعادة الحكومة الشرعية إلى عدن والإشراف المباشر على القوات التي ستتحرك إلى العاصمة المؤقتة لطرد مليشيات الانتقالي من المؤسسات الحكومية بالعاصمة المؤقتة وبعض المحافظات الجنوبية في إطار تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الموالي للإمارات في الـ 5 من نوفمبر الماضي.