شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لزوجة تميم بن حمد.. ومفاجأة تشعل قطر بشأن إطلالتها (فيديو) والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:59 صباحاً - ظهور جديد لزوجة تميم بن حمد.. ومفاجأة تشعل قطر بشأن إطلالتها (فيديو)

ظهرت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في لقاء تلفزيوني جديد، إلا أن إطلالتها أشعلت مواقع التواصل بقطر.





ولاحظ مغردون قطريون، أن إطلالة الشيخة "جواهر" عبر برنامج تلفزيوني على قناة "الريان" القطرية، كان عاديًا من حيث المظهر، بعكس المعروف عن أميرات دول الخليج.

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وبدا أن زوجة أمير قطر عادية في مظهرها بدون أي بهرجة أو زينة، وبدون مساحيق تجميل "مكياجات"؛ حيث خرجت في اللقاء التلفزيوني عقب زيارة ميدانية قامت بها للفعاليات المقامة في درب الساعي لهذا العام.





والمعروف عن الشيخة "جواهر" أنها قليلة الظهور بوسائل الإعلام، فيما كان ظهورها في فعاليات درب الساعي بشكل مفاجئ محل اهتمام وسائل الإعلام القطرية المختلفة.

وتعرف زوجة أمير قطر بدورها البارز في الأعمال الإنسانية والخيرية، وفي مجالات عدّة مثل رعاية مرضى السرطان ورعاية وحماية الأطفال اللاجئين والأيتام والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وفي التعليم.

والشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، من مواليد (7 ديسمبر 1984)، وهي زوجة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وابنة عمته.وتزوجت من أمير دولة قطر في عام 2005.





وكما أنها ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، وحفيدة وزير الخارجية القطري السابق سحيم بن حمد آل ثاني، وحفيدة أمير دولة قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.