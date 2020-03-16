شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتقل قضاةً وضباطًا بالداخلية والجيش.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:59 صباحاً - السعودية تعتقل قضاةً وضباطًا بالداخلية والجيش.. ماذا يحدث؟

يعيش المجتمع السعودي، اليوم الأحد، على وقع صدمة عنيفة ومفاجأة مدوية، عقب الإعلان عن اعتقال عدد كبير من كبار وأبرز المسؤولين في الدولة.





وكشفت السلطات السعودية، عن تورط شخصيات من كبار المسؤولين في الجيش والداخلية والقضاء، إضافة إلى عشرات الموظفين الحكوميين في عمليات فساد بمئات الملايين.

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وأصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة بيانًا، نشرته وكالة السعودية الرسمية (واس)، أكدت فيه أن المتهمين تم التحقيق معهم في قضايا فساد مالي وإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقروا بها ( 379) مليون ريال، ويتم العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة لصدور أحكام مناسبة لكل منهم.





وقال البيان: إن من أبرز القضايا التي تم ضبطها استغلال 16 شخصًا منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون، للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ )، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.

وأضافت "نزاهة" أن من القضايا البارزة أيضًا جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قبل 21 شخصًا من بينهم امرأتان و3 مقيمين.





وكشف البيان، عن تورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات، نتج عنها أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.





وشملت قضايا الفساد استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبَل 14 شخصًا منهم 3 ضباط برتبة عقيد، و4 آخرون من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبَل 15 شخصًا من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.

وكشف بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن ضبط قاضٍ متلبسًا أثناء استلامه مبلغًا ماليًّا (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاض آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة)، وكذلك القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغًا ماليًّا (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.

وتفاعل عدد كبير من المغردين على وسم بعنوان (#لا_مكان_للفاسدين) وأعربوا فيه عن تضامنهم مع قرارات الدولة فيما يتعلق بمحاربة الفساد وضبط السارقين والمرتشين والمتربحين من مناصبهم.





وتعيش المملكة العربية السعودية، حالة من التوترات الأمنية بعد اعتقال عدد من الأمراء، بينهم شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير أحمد بن عبد العزيز.