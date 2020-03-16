شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. السعودية تفاجئ جميع اليمنيين المغتربين في ارضها وتعلن عن هذا الخبر الصادم لهم والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:59 صباحاً - بسبب فيروس كورونا.. السعودية تفاجئ جميع اليمنيين المغتربين في ارضها وتعلن عن هذا الخبر الصادم لهم

أغلقت السلطات السعودية منفذ الوديعة البري مع اليمن موقتاً كإجراء احترازي لفيروس كرونا.

وقال مصدر بمنفذ الوديعة للمصدر أونلاين إنه تم إيقاف دخول أي فرد إلى السعودية حتى إشعار آخر في حين يسمح بالخروج.



وتزامن هذا الإغلاق مع ارتفاع عدد حالات الاصابة في السعودية بفيروس كرونها إلى خمسة عشر حالة حتى اليوم الاثنين بينهم عرب وأجانب.

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وأضاف المصدر أن حركة الشاحنات التجارية لازالت مستمرة كالمعتاد.

وكانت السلطات السعودية أعلنت الأسبوع الماضي منع الدخول عبر منفذ الوديعة قبل أن تعلن السلطات اليمنية اقتصار المنع على المعتمرين.

ويعد منفذ الوديعة بمحافظة حضرمو" المنفذ البري الوحيد بين اليمن والسعودية الذي لازال يعمل بعد أن تسببت الحرب في إيقاف بقية المنافذ .