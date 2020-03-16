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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:59 صباحاً - هام للغاية .. مصادر طبية «يمنية» تكشف عن 4 أيام «مصيرية» بعد الاصابة بـ«كورونا» تمثل الفرصة الوحيدة للشفاء بـ«استخدام» هذه الطريقة!

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements �شفت مصادر طبية يمنية متخصصة في طب الجهاز التنفسي عن افضل وسيلة علاجية للقضاء على فيروس " كارونا " خلال الاربعة الايام الأولى بعد ثبوت الاصابه .

وأكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " أن الاربعة الأيام الاولى بعد التاكد من الاصابة وتظهر فيها اعراض محددة تتمثل في السعال جراء وصول الفيروس الى القصبة الهوائية والحنجرة حيث يظل عالقا في هذه المنطقة لمدة اربعة ايام قبل ان يهاجم الرئتين ويتسبب في التهاب " رئوي " حاد يؤدي في حال عدم تلقي علاج فاعل الى الوفاة .

واشارت المصادر الى أن فترة الاربعة ايام الأولى واثناء تظهر اعراض السعال الحاد نتيجة وجود الفيروس في منطقة الحنجرة وهنا تكمن الفرصة الوحيدة والمصيرية للتخلص منه والقضاء عليه من خلال قيام الشخص المصاب بشرب كميات كبيرة من المياه والغرغرة بمياة دافئة مخلوطة مع الملح وهي الطريقة التي تسببت في شفاء الكثير من الحالات . �شفت مصادر طبية يمنية متخصصة في طب الجهاز التنفسي عن افضل وسيلة علاجية للقضاء على فيروس " كارونا " خلال الاربعة الايام الأولى بعد ثبوت الاصابه .وأكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " أن الاربعة الأيام الاولى بعد التاكد من الاصابة وتظهر فيها اعراض محددة تتمثل في السعال جراء وصول الفيروس الى القصبة الهوائية والحنجرة حيث يظل عالقا في هذه المنطقة لمدة اربعة ايام قبل ان يهاجم الرئتين ويتسبب في التهاب " رئوي " حاد يؤدي في حال عدم تلقي علاج فاعل الى الوفاة .واشارت المصادر الى أن فترة الاربعة ايام الأولى واثناء تظهر اعراض السعال الحاد نتيجة وجود الفيروس في منطقة الحنجرة وهنا تكمن الفرصة الوحيدة والمصيرية للتخلص منه والقضاء عليه من خلال قيام الشخص المصاب بشرب كميات كبيرة من المياه والغرغرة بمياة دافئة مخلوطة مع الملح وهي الطريقة التي تسببت في شفاء الكثير من الحالات .

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