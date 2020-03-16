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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:59 صباحاً - عاجل : الحوثيون يعلنون إيقاف الدراسة ابتداء من غدا الأحد .. على أن تبدأ الإختبارات النهائية من يوم السبت المقبل ؟!

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، إيقاف العملية الدراسية في جميع المدارس الحكومية والخاصة ابتداء من غدا الأحد الموافق 15 مارس كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين بصنعاء عن إيقاف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في جميع الصفوف الدراسية ابتداءً من يوم غدا الأحد الموافق 15 مارس. شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements مضيفة “على أن تبدأ الإختبارات النهائية لجميع صفوف النقل من السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري”.



تبدأ الإختبارات النهائية من يوم السبت

وكانت الجماعة الحوثية قد أعلنت في وقت سابق إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا. في المقابل، لم تعلن وزارة التربية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أي إجراءات مشابهة حتى مساء السبت. ولم تسجل السلطات الصحية اليمنية ومنظمة الصحة العالمية، حتى 12 مارس، أي إصابات بفيروس كورونا الجديد أو حالات اشتباه، إلا أن حالة من الهلع تسود الشارع اليمني جراء تفاقم الإصابات بالدول المجاورة وسط مخاوف من انتقاله عبر المسافرين. وكانت عدة دول عربية قد أعلنت تعليق العام الدراسي جراء تفشي فيروس كورونا، ولجأت إلى التعليم الإلكتروني عن بُعد، وهي إمكانيات لا تتوفر لدى المدارس اليمنية التي فضّلت إنهاء العام الدراسي قبل موعده.

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