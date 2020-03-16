شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الفيديو الذي ارعبه وصدمه كل السعوديين..فيروس كورونا القاتل يحول حفل زفاف سعودي الى كارثة..شاهد مفاجئة مرعبة ابكت العريس والعروسة وكل المعازيم ( فيديو صادم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبر سار لليمنيين : الصين تعلن استعدادها لدعم اليمن بالإمكانات والتقنيات والأجهزة لمواجهة فيروس كورونا عاجل خطير للغاية : من الطبيعي أن يموت اليمنيون الحوثيون سنواصل الحرب وليس لدينا ما نخسره بتفشي كورونا مصرع 6 حوثيين في كمين لقوات الجيش الوطني شرق حزم الجوف عاجل : السعودية تباغت الجميع و تتخذ إجراءات صارمة في مكة والرياض

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