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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو ...فنانة كويتية شهيرة تصدم الجميع وتطلب 2 مليون مقابل عملا فاضحا "شاهد".



صدمت فنانة كويتية شهيرة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو جرئ، طالبت فيه من يريد أن يشم رائحة منطقة حساسة بها، بأن يدفع لها 2 مليون.

وقالت الفنانة الكويتية أماني التميمي، في الفيديو: اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين، وهو ما فتح عليها هجومًا عنيفًا واتهامات وصلت إلى المطالبة بالقبض عليها ومحاسبتها بتهمة نشر الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.

جديد اب برس​

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وبعد حالة الضجة التي أعقبت الفيديو، والهجوم عليها، ظهرت خلال لقاء عبر قناة atv الكويت في برنامج ع السيف، وقالت إن الفيديو كان عبارة عن مزاح مع رفيقتها في حساب سناب شات

وكشفت التميمي، أنها لم تتوقع أن ينتشر الفيديو بهذه السرعة ويثير كل هذه الضجة، مبينة أنه لم يكن في حسابها الخاص، رغم اعترافها بأن هذا الفيديو يعد خرقا للعادات المجتمعية بالكويت.

وأكدت أن لديها خطوطا حمراء تصل عند حد العادات والتقاليد التي يحرص عليها المجتمع الكويتي، إضافة إلى أنها تظهر دائما بحشمتها ولا تقبل التعري ولا غيره.

لكن تصريحات الفنانة لم ترق للنشطاء، الذين واصلوا الهجوم عليها، مشيرين إلى أن المزاح ليس في هذه المسائل وعلى العام عبر فيديو لها.