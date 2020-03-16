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عدن - ياسمين التهامي - وصفة طبيعية تقضي على “ضعف النظر“ نهائيا وتغنيك عن ارتداء النظارات والعدسات الطبية وداعًا لضعف البصر.. (فيديو)"



توصلت دراسة طبية حديثة إلى فوائد رائعة يمنحها الزعفران للإنسان والأشخاص المرضى، خاصة تلك الأمراض المتعلقة بالتقدم في السن والوراثة، ومن بينها إعادة البصر لمن يفقده نتيجة التقدم في العمر.

توصلت دراسة طبية حديثة إلى فوائد رائعة يمنحها الزعفران للإنسان والأشخاص المرضى، خاصة تلك الأمراض المتعلقة بالتقدم في السن والوراثة، ومن بينها إعادة البصر لمن يفقده نتيجة التقدم في العمر أو الوراثة أو إرهاق العينين من خلال تعرضها لأشعة وموجات ضارة تصدر عن شاشات الأجهزة الإلكترونية.

جديد اب برس​

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وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الدراسة قالت إن الزعفران يعيد البصر إلى وضعه الطبيعي، ويحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، أبرزها التي تعنى بالبصر، والتي تبطئ الضمور البقعي المرتبط بالعمر، كما يمكنها إعادة البصر الطبيعي لكونها تقوي عملية إنتاج الخلايا.

وأكد مشاركون في الدراسة السريرية ممن يعانون من الضمور البقعي المرتبط بالعمر في مراحله المبكرة، حصلوا على نتائج إيجابية في حدة البصر بعد تناول 20 ملليجراما من الزعفران يوميا وعلى مدى ثلاثة أشهر، إن على شكل حبوب أو في الشاي أو حتى من خلال إضافته إلى الطعام .