شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز الملك سلمان داخل غرفة بقصر المربع في الرياض .. وهذا ما يجري خلف الكواليس .. شاهد أول (فيديو) له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز، تفاصيل احتجازه داخل إحدى الغرف في قصر المربع بالرياض كنوع من أنواع العقاب له، على يد والده الملك المؤسس.

وقال الملك سلمان حسب تسجيل صوتي نشره حساب "دارة الملك عبدالعزيز" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بصوت خادم الحرمين الشريفين والذي قاله في خطاب سابق له ، إن والده الملك المؤسس كان يتابعه وإخوته في جميع الأمور خاصة الصلاة والدراسة، وكانوا يصلون جميع الفروض معاً، وخصص والده غرفة في القصر كان يحجز فيها كل مَن يتخلف عن الصلوات، بما فيها صلاة الفجر. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​ ​ ​​​ ​

وأضاف أنه كان واحداً من أبناء الملك عبدالعزيز الذين جربوا تلك الغرفة في يوم من الأيام، وكانوا يهابون عدداً من رجال المؤسس الذين يكلفهم بمتابعة الأبناء وإيقاظهم إلى الصلاة، لأنهم كانوا يتلقون أوامر صارمة من والدهم، وكانت عمته نورة هي مَن تشفع له ولإخوته في مثل هذه الأحوال.

وكتب الحساب تعليقًا على الفيديو :« لسبب هو السبب نفسه الذي قام عليه الوطن واستمر قويًّا. حديث ملك تورده دارة الملك عبد العزيز هنا للفخر والاعتزاز».

ونال الفيديو على تفاعل كبير من جانب النشطاء السعوديين، مشيدين باعتراف الملك وطريقة تربية أبناء الملك المؤسس.

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