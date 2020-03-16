شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط.. مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’ يفجر مفاجأة عن المتعافين من فيروس كورونا: نحن أمام لعبة كبرى؟؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كيف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن تأثير مدمر لفايروس كورونا على صحة المتعافين منه .

وقال القاسم في سلسلة تغريدات : حسب صحيفة الديلي ميل البريطانية فإن مرض كورونا حتى لو شفي منه المريض الذكر إلا أنه يؤثر على الجهاز التناسلي ويؤثر على عملية الإخصاب ...الآن سيتساءل البعض: هل عدنا إلى لعبة الحد من النسل في العالم وتقليل عدد السكان؟ أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​ ​ ​​​ ​

وأضاف: سؤال: لماذا خرج الرئيس الصيني بعد انتشار فيروس كورونا وقال سننتصر على الأعداء؟ ماذا كان يقصد.

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