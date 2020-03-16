شكرا لمتابعة خبر عن طريقة فريدة لجأ اليها شخص يمني لمحاربة فيروس كورونا القاتل واضحكت الرئيس الصيني وكل زعماء العالم واشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي (صورة مؤلمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طريقة فريدة لجأ اليها شخص يمني لمحاربة فيروس كورونا القاتل واضحكت الرئيس الصيني وكل زعماء العالم واشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي (صورة مؤلمة )

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