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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الاهمية..اشهر طبيب صيني يباغت الجميع وينصح كل افراد الاسرة بتناول هذه الوجبة ولو مرة واحدة في اليوم وستحميهم من فيروس كورونا القاتل

2020/03/16 الساعة 09:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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