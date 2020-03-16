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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر فنانة خليجية تصعق كل نساء الخليج وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بهذا العمل الصادم لحماية نفسها واسرتها من فيروس كورونا القاتل ( صورة صادمة ومقززة )

2020/03/16 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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