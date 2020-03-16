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صنعاء - ياسمين الخيامي - سكان العالم يمسكون على قلوبهم ويبتهلون الى الله ان ينقذهم ويخلصهم..اعلان امريكي رسمي لوقف فيروس كورونا القاتل ومنعه من الانتشار والقضاء على الجنس البشري

2020/03/16 الساعة 09:10 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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