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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورونا القاتل لا يفرق بين صغير وكبير..والنجم الارجنتيني ميسي وأطفاله في الحجر الصحي ويكتب رسالة ابكت الجميع ( نص رسالة ميسي + صورة مؤلمة )

2020/03/16 الساعة 08:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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