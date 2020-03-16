شكرا لمتابعة خبر عن كل اليمنيين يلعنون هادي والحوثي والزبيدي..كارثة كبرى اشد فتكا وخطرا من فيروس كورونا القاتل، والرعب والهلع يسيطر على كل اليمنيين ولا احد يرغب في انقاذهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كل اليمنيين يلعنون هادي والحوثي والزبيدي..كارثة كبرى اشد فتكا وخطرا من فيروس كورونا القاتل، والرعب والهلع يسيطر على كل اليمنيين ولا احد يرغب في انقاذهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل اليمنيين يلعنون هادي والحوثي والزبيدي..كارثة كبرى اشد فتكا وخطرا من فيروس كورونا القاتل، والرعب والهلع يسيطر على كل اليمنيين ولا احد يرغب في انقاذهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.