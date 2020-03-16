شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دعوة صادمة من ايران .."مقدمة لظهور المهدي".. رجل دين مقرب من خامنئي يدعو إلى نشر كورونا والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - سخر رواد موقع التواصل الاجتماعي في إيران، من تصريحات رجل دين إيراني متشدد، أكد أن ظهور فيروس كورونا المستجد هو مقدمة لظهور المهدي المنتظر.

وأضاف علي رضا بناهيان، المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، في تصريحات لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية "وفق الروايات ظهور الامراض والأوبئة ومنها كورونا هو مقدمة لظهور الإمام المهدي"، ودعى الإيرانيين إلى نشر الفيروس بين الناس، لأن ذلك سيعجل بظهور المهدي، على حد تعبيره.

وقال: "من أهم فلسفات كارثة ظهور فيروس كورونا قبل ظهور المهدي، هو أن يفهم البشر ضرورة وجود شخصية لإدارة هذا العالم".

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وأشار الى أن "العالم يعاني من مخاوف واسعة النطاق والعديد من المشاكل الاقتصادية والوفيات، وسيحتاج الناس إلى حكومة دينية يقودها الإمام المهدي".

كما طالب بناهيان الشيعة بمواصلة الدعاء والتضرع لظهور المهدي قبل حلول شهر رمضان.

وأكد رواد مواقع التواصل أن هذا المعتقد يفسر سبب نشر طهران الفيروس في البلاد التي تمتد إليها نفوذهم، كما أعرب آخرون عن آسفهم تجاه ما يعانيه شعب جمهورية إيران الاسلامية .

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