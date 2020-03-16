قوات الجيش تقصف مواقع وتعزيزات حوثية في نهم بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قصفت قوات الجيش مواقع وتجمعات وتعزيزات للحوثيين في مديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" إن قوات الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبال صلب جنوب غرب مديرية نهم. وأضافت المصادر أن القصف استهدف أيضا تعزيزات عسكرية كانت في طريقها للجماعة في صلب ونجد العتق.

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