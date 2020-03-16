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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تقصف مواقع وتعزيزات حوثية في نهم بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
قصفت قوات الجيش مواقع وتجمعات وتعزيزات للحوثيين في مديرية نهم شرقي صنعاء.
وقالت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" إن قوات الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبال صلب جنوب غرب مديرية نهم.
وأضافت المصادر أن القصف استهدف أيضا تعزيزات عسكرية كانت في طريقها للجماعة في صلب ونجد العتق.
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