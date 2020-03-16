شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تماثل آخر سعودي مصاب بكورونا في البحرين للشفاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت سفارة المملكة لدى البحرين تماثل آخر حالة لمواطن سعودي للشفاء من فيروس كورونا الجديد (COVID-19) وخروجه من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة.



وأوضحت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” أنه بشفاء هذه الحالة فقد خرج جميع المصابين السعوديين من الحجر الصحي بمملكة البحرين- ولله الحمد-

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