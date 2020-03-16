مقتل وإصابة 6 ضباط كبار بقصف صاروخي حوثي بالجوف ونجاة المحافظ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مصادر عسكرية مقلت ثلاثة ضباط من قوات الجيش الوطني وإصابة ثلاثة آخرين بقصف صاروخي لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف.



وذكرت المصادر أن من بين المصابين رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي.

وتابعات المصادر، أن محافظ الجوف أمين العكيمي نجا من القصف الصاروخي لمليشيا الحوثي، الذي استهدف اجتماعا عسكريا في منطقة اليتمة، شمال المحافظة.

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