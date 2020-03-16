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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك يهيب بالسعودية والتحالف الدولي مساندة الجنوب لتطهير شبوة وأبين من القاعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أهاب نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، بالمملكة العربية السعودية، والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بمساندة الجنوبيين لتطهير شبوة وأبين من عناصر تنظيم القاعدة .
وأكد بن بريك في تغريدة له بتويتر، انتشار مجرمي القاعدة في شبوة وأبين وبرعاية حزب الإصلاح مستخدمين غطاء الشرعية واستهدافهم لرجال الحزام الأمني والنخبة .. لافتاً إلى أن العالم كله يرى تمدد القاعدة وعملياته الإرهابية بعد دحرهم.
وأضاف "نهيب بالسعودية والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بالوقوف الكامل مع الجنوبيين لتطهير المحافظتين مرة أخرى" .
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