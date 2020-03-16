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بن بريك يهيب بالسعودية والتحالف الدولي مساندة الجنوب لتطهير شبوة وأبين من القاعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

بن بريك يهيب بالسعودية والتحالف الدولي مساندة الجنوب لتطهير شبوة وأبين من القاعدة

متابعات_الخليج 365

أهاب نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، بالمملكة العربية ، والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بمساندة الجنوبيين لتطهير شبوة وأبين من عناصر تنظيم القاعدة .

 

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وأكد بن بريك في تغريدة له بتويتر، انتشار مجرمي القاعدة في شبوة وأبين وبرعاية حزب الإصلاح مستخدمين غطاء الشرعية واستهدافهم لرجال الحزام الأمني والنخبة .. لافتاً إلى أن العالم كله يرى تمدد القاعدة وعملياته الإرهابية بعد دحرهم.

 

وأضاف "نهيب بالسعودية والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بالوقوف الكامل مع الجنوبيين لتطهير المحافظتين مرة أخرى" .

 

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