شكرا لبحثكم عن خبر عـــــــــاجل: قبل قليل الاعلان عن وفاة رئيس هذه الدولة بسبب فيروس كورونا.. شاهدمن يكون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/16 الساعة 09:34 صباحاً (العين أونلاين_خاص ) متعلقات عـــاجل .. بريطانيا تفجر مفاجأة مزلزلة "لابن سلمان" وتكشف المعلومة الخطيرة التي كان يمتلكها الصحفي "جمال خاشقجي" .. وتسببت بمقتله شاهد؟ Advertisements مذيعة قناة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تثير جنون متابعيها بهذة الصور المفاجئة برفقة عدد من الاعلاميات في "ليلة المتعة" .. شاهد عاجل في غاية الخطورة : الصين تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف (بالاسم) عن الدولة التي نشرت كورونا في العالم كله .. شاهد بشرى سارة من اكبر خبير صيني ..حتى لو اصابك فيروس كورونا القاتل تستطيع النجاة بنفسك واستعادة عافيتك بهذا العمل البسيط جدا دون حاجة للدواء او الحجر الصحي

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