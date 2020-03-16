شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :الكشف عن 19حالة مصابة بـ كورونا في صنعاء..."اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements مصادر طبية "يمنية" تكشف عن 4 أيام "مصيرية" بعد الاصابة بـ"كورونا" تمثل الفرصة الوحيدة للشفاء بـ"استخدام" هذه الطريقة! ال نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك 19 مصابا بفيروس #كورونا مرقدين في مستشفى المتوكل من العائدين من ايران .لماذا يتم التكتم على المرض ؟

يرجى التأكد. والاسماء كالتالي:

اسماء المصابين بكورونا العائدين من إيران المرقدين في مستشفي المتوكل و شرف الدين



١- حسين علي شرف الدين

٢- حسين المتوكل

٣- علي حسن المؤيد

٤- زين العابدين المحطوري

٥- محمد علي الوزير

٦- زيد هاشم الكبسي

٧- هاشم عبدالرحمن المتوكل

٨- القاسم حسن الحكيم

٩- علي حسين المتوكل

١٠- محمد حسن الكبسي

١١- البتول حسن الوادعي

١٢- زيد علي المؤيد

١٣- يحي علي شرف الدين

١٤- حسن قاسم حميد الدين

١٥- فاطمة حسين الوادعي

١٦- حسن علي الوزير

١٧- زيد عبدالكريم الكبسي

١٨- يحي قاسم المتوكل

١٩- علي حسن المتوكل



هذه الاسماء اعلاه كانت نتيجة الفحص إيجابية مصابين ب فايروس كورونا عائدين من إيران و كلهم من بني هاشم



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