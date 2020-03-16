شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فرنسي يحذر: إياكم وتناول هذا الدواء مع «كورونا» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، نصيحة إلى مواطنيه بعدم تناول «مضادات الالتهابات» في حال الإصابة بفيروس «كورونا»، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي وباء.

وحذر الوزير الفرنسي، عبر تغريدة على حسابه على «تويتر»، من أن تناول مثل تلك المضادات قد يفاقم حالة المصاب بـ«كوفيد 19».

جديد "الخليج 365"

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إلى ذلك، نصح في حال المعاناة من ارتفاع في درجة الحرارة بتناول مخفضات الحرارة من عائلة «الباراسيتامول».

وجاء المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، بعد أن أعلنت سلطات الصحة العامة أن عدد الوفيات بلغ 91 حتى الآن، بينما أُصيب 4500 بالمرض. وارتفعت تلك الأعداد بعد أن سجلت السلطات 12 حالة وفاة جديدة بالمرض، السبت، وأعلنت على موقعها على الإنترنت هذا الارتفاع في عدد الإصابات، بعد أن كان 3661 الجمعة.

إلى ذلك، قال «فيليب» إنه لم يعد أمام الحكومة أي خيار سوى اتخاذ هذا القرار لأن الكثيرين من الناس لا يزالون في الشارع، ولا يطبقون بشكل فعال الإجراءات المعلنة حديثًا، بما يسرع من وتيرة انتشار الفيروس.