شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن مقتل مهندس الانقلاب الحوثي "يحيى الحوثي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء من العاصمة صنعاء أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر مليشيا الحوثي يوم أمس الأحد .

وقالت ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن القيادي الحوثي يحيى الشامي لقي مصرعه اثر تلك الاشتباكات مسلحة .

جديد "الخليج 365"

Advertisements

مصادر طبية "يمنية" تكشف عن 4 أيام "مصيرية" بعد الاصابة بـ"كورونا" تمثل الفرصة الوحيدة للشفاء بـ"استخدام" هذه الطريقة!

وقال الناشطون أن ثلاثه من قيادات مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم الى جانب الشامي في اشتباكات داخل الجماعة يوم امس الاحد في صنعاء.

ويحيى الشامي يوصف بأنه القائد الخفي ومهندس الانقلاب الحوثي و يشغل منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للحوثيين .

وسبق أن طفى إلى السطح صراعا بين محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية ويحيى الشامي على منصب في المجلس السياسي الاعلى للمليشيا .

وكانت قيادات حوثية قد قتلت إثر خلافات تطورت فيما بينهم إلى اشتباكات مسلحة واغتيالات وسط الجماعة التي تتحكم بالمدن الخاضعة لسطرتها بالحديد والنار .