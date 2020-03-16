شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إرتكابهم هذه الجريمة الشيطانية...الملك سلمان يتحدى المرشد الايراني ويصدر مرسوم ملكي بإعدام "8 إيرانيين" وصلبهم في مكان عام..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسدل القضاء السعودي الستار على قضية أثارت الرأي العام، بعد القبض على 8 سعوديين بتهمة التخابر مع إيران. وأصدرت المحكمة الجزائية حكما على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوته بلغ مجموعها 58 عامًا، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة إيران . وحسب وسائل إعلام سعودية، أصدرت المحكمة الجزائية أيضًا، حكما بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع إيران . جديد "الخليج 365" Advertisements مصادر طبية "يمنية" تكشف عن 4 أيام "مصيرية" بعد الاصابة بـ"كورونا" تمثل الفرصة الوحيدة للشفاء بـ"استخدام" هذه الطريقة! وأشارت الجزائية إلى أن المتهم المحكوم عليه بالإعدام سرب لإيران معلومات تمس الأمن الوطني بحكم عمله . وكان مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز قد صدر في وقت سابق قبيل الاحكام باعدامهم وصلبهم في مكان عام ليكونو عبرة للاخرين ، الا ان المرسوم الملكي ترك للقضاء ان يقول كلمته.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إرتكابهم هذه الجريمة الشيطانية...الملك سلمان يتحدى المرشد الايراني ويصدر مرسوم ملكي بإعدام "8 إيرانيين" وصلبهم في مكان عام..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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