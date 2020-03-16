شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : كوريا الجنوبية تتخذ اجراءات قاسية بحق القادمين من اوروبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements مصادر طبية "يمنية" تكشف عن 4 أيام "مصيرية" بعد الاصابة بـ"كورونا" تمثل الفرصة الوحيدة للشفاء بـ"استخدام" هذه الطريقة! وفدة العربية: الحجر الصحي لكل الوافدين من أوروبا إلى كوريا الجنوبية

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