شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الاعلان قبل قليل عن اغلاق احد اكبر المستشفيات الحكومية في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر طبية بالعاصمة صنعاء، اليوم الاحد، بأنباء متداولة عن إغلاق أحد المستشفيات الحكومية.

وذكرت المصادر أن سلطات مليشيا الحوثي أغلقت مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بسبب عدم قدرتها على توفير المياه للمستشفى.

جديد "الخليج 365"

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وعبرت المصادر عن خيبة أملها من ذلك التصرف، مؤكدين على أن من يعجز عن توفير الماء لمستشفى لا ينتظر منه اليمنيين أن يواجه كورونا.

ويأتي ذلك التصرف الذي وصف بالارعن، في الوقت الذي ضخت فيه معظم حكومات العالم المليارات لمواجهة كورونا.