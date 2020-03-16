شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ميليشيات الحوثي تطلق صاروخ بالستي باتجاه الجوف وسقوط عشرات القتلى والجرحى والشيخ العكيمي يصدر بيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسب ما أفاد به الشيخ عبدالله العكيمي بتغربده له على حسابه بتويتر فقد قال ‏أطلقت مليشيا الحوثي قبل قليل صاروخ بالستي على منطقة اليتمة المأهولة بالسكان وقد أستشهد وأصيب العديد من المواطنين جديد "الخليج 365" Advertisements مصادر طبية "يمنية" تكشف عن 4 أيام "مصيرية" بعد الاصابة بـ"كورونا" تمثل الفرصة الوحيدة للشفاء بـ"استخدام" هذه الطريقة! ولا صحة للأخبار التي نشرها إعلام الكذب أنها ضربات خاطئة للطيران أستهدفت قيادات عسكرية في الجوف فكل القيادات التي ذكرها إعلام الحوثي بخير الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى

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