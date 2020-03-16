شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالـ"فيديو" أسد يهاجم عروس ويمزق جسدها أمام زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أرادت عروس لم يمض على زواجها سوى يوم واحد الاستمتاع مع عريسها بالتنزه في حديقة للحيوانات والتقاط صور سيلفي بالقرب من حيوانات مفترسة، لكنها دفعت الثمن غالياً، وكادت تفقد حياتها عندما انقض عليها أسد مفترس بسرعة خارقة ، ومزق أجزاء من جسدها أمام زوجها ، الذي لم يفعل أي شيء.

وهاجم الأسد الغاضب الفتاة التي كانت برفقة زوجها في حديقة حيوان أريزونا، بالولايات المتحدة، بعد أن دخلت منطقة ممنوعة، لالتقاط صورة سيلفي.

جديد "الخليج 365"

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وبحسب شهود عيان فإن الفتاة اجتازت أحد الحواجز وكانت تلتقط صورة سيلفي مع زوجها أمام القفص ، فهاجمها الأسد بشكل مفاجئ بوأخذ يمزق جسدها بوحشية.

وبحسب وسائل الإعلام لم يمضي على زواج الفتاة سوى يوم وأحد ، وخرجت برفقة زوجها للتنزه ، وبدلا من عودتها إلى عش الزوجية ذهبت إلى غرفة المستشفى في حالة حرجة.

وقال شهود عيان أن زوج الفتاة ترك عروسه لمواجهة مصيرها ،وهرب فور هجوم الأسد على زوجته ، وبقي ينظر إليها من بعيد وهي تصرخ وتطلب النجدة، قبل تدخل عناصر الأمن المتواجدين بالحديقة لإنقاذها بعد أن مزق الأسد أجزاء متفرقة من جسدها .

وقال القائمون على الحديقة، لن يتم قتله، لأن الفتاة هي المخطئة، واجتازت أحد الحواجز ودخلت منطقة ممنوعة.