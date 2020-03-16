شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل: بسبب فيروس كورونا...دولة عظمى تفاجئ العالم وتعلن قبل قليل عن كارثة ستقتل الملايين..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عن وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خطابًا مرعبًا للبريطانيين والعالم حول وضع فيروس كورونا في بلاده.

وقال جونسون للصحافيين، اليوم الجمعة، وهو يعلن عن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19): «سيرتفع عدد الحالات بشكل حاد، والواقع أن العدد الحقيقي للحالات أعلى -ربما أعلى بكثير- من عدد الحالات التي أكدناها حتى الآن عن طريق الفحوصات».

وحذر جونسون، من أن ذروة الإصابة بالفيروس المتوقعة في بريطانيا لا تزال «على بعد بضعة أسابيع» وأن العديد من العائلات: «ستفقد أحباءها قبل الأوان» بسبب الإصابة بالفيروس المميت «استعدوا لفراق أحبائكم». ووصف جونسون كورونا بالوباء العالمي وبأنه «أسوأ كارثة صحية منذ أجيال» وسيستمر في الأشهر المقبلة. جديد "الخليج 365" Advertisements مصادر طبية "يمنية" تكشف عن 4 أيام "مصيرية" بعد الاصابة بـ"كورونا" تمثل الفرصة الوحيدة للشفاء بـ"استخدام" هذه الطريقة!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـاجل: بسبب فيروس كورونا...دولة عظمى تفاجئ العالم وتعلن قبل قليل عن كارثة ستقتل الملايين..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.