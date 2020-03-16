شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تفشل في اهم خطوة للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مواطنون ان الدفعة الاولى من العائدين الى عدن صباح اليوم عبر طيران اليمنية من جمهورية مصر العربية، مروا الى منازلهم من دون حجر او فحص طبي متقدم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا.

وعبر مواطنون عن تخوفهم من ان تكون هناك حالات مرضية مرت الى المجتمع لتنشره بين الناس، ما يجعل كل الخطوات الاعلامية للتصدي لفيروس كورونا مجرد كلام لن يجنب البلاد الوقوع في كارثة صحية كبيرة.

Advertisements

وعلى الرغم من اعلان الحكومة اليمنية خطوات للتصدي للجائحة العالمية – كورونا – باتخاذ عدد من الاجراءات الادارية، الا انها عجزت عن توفير ابسط اجراء عملي وهو ضبط المنافذ وحجر المسافرين العائدين احتياطيا.

ومن المتوقع ان يصل الى مطار عدن اليوم نحو 800 مسافر قادمين من دول ينتشر فيها المرض، ابرزها مصر والاردن.