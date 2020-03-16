شكرا لمتابعة خبر عن عاجل خطير للغاية : من الطبيعي أن يموت اليمنيون الحوثيون سنواصل الحرب وليس لدينا ما نخسره بتفشي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبر سار لليمنيين : الصين تعلن استعدادها لدعم اليمن بالإمكانات والتقنيات والأجهزة لمواجهة فيروس كورونا مصرع 6 حوثيين في كمين لقوات الجيش الوطني شرق حزم الجوف عاجل : السعودية تباغت الجميع و تتخذ إجراءات صارمة في مكة والرياض هام وفي غاية الخطورة : الأحمر يفرض 200 ريال سعودي على كل يمني في هذه الحالة بالقوة (تفاصيل صادمة)

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