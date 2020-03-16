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عدن - ياسمين التهامي - توجيهات من “محمد بن زايد”تسعق الداعية وسيم يوسف وتجعلة في ورطة بعد طرده من قناة أبوظبي.تفاصيل



ذكر مغرد قطري شهير أنّه جرى توقيف الداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف الأحد في أحد سجون دبي على أن يُعرض على القضاء لاحقا. وبحسب المغرّد الشهير “بوغانم” فإنّه جرى الإفراج بكفالة عن وسيم يوسف مساء أمس. جديد اب برس​ عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد Advertisements وقال إنه منذ خروج وسيم يوسف وهو يجري اتصالات في محامين واصدقاء من أجل تخفيف العقوبة عليه. ولفت “بوغانم” -المعروف بتسريباته التي ثبت مراراً صحتها- أن تلك المعلومة عن وسيم يوسف وصلته من الامارات ولا يعرف حقيقة قوتها، لكنّه وضعها أمام المتابعين. وسيم يوسف في ورطة بعد طرده من قناة أبوظبي وجاء ذلك في أعقاب ما كشفته الصحفية الإماراتية بسمة الجندلي عن أن تلفزيون أبوظبي ألغى برنامج “رحيق الإيمان”. وبحسب الصحفية بسمة الجندلي فقد تم أيضاً إلغاء البرنامج الإذاعي “القول الفصل” الذي يقدمه وسيم يوسف كذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في الإمارات . وعبّر مغرّدون إماراتيون وعرب عن سعادتهم بهذا القرار، مطالبين بسحب جنسيته وطرده خارج الإمارات . ويأتي هذا القرار بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة وسيم يوسف إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية، بتهمة نشر معلومات ترويج، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام. ونشرت صحيفة البيان الإماراتية خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على “تويتر”. ويؤكد وقف قناة أبوظبي برنامج وسيم يوسف ما ذهب إليه متابعون من أن حكام الإمارات لم يعودوا راضين عن سلوك “الشيخ وسيم”، فقرروا فجأة إزاحته من إمامة مسجد الشيخ زايد الكبير.صصث

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